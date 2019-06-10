استقالة وزير الخارجية اليمني بعد تعيينه مساعدا لـ غوتيريس

قدم وزير الخارجية اليمني خالد اليماني استقالته رسميا الى الرئيس عبد ربه هادي بعد تعيينه مساعدا للامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس

وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات وتم انتدابه مساعدا لـ غوتيريس للدفع بجهود السلام في اليمن.

وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة ويبدو ان فشل محادثات السويد دفع الوزير للاستقالة بعد ان وقع على الاتفاقية مع الحوثيين الامر الذي سهل للطرف الاخير المماطلة واعطاهم فرصا للمراوغة

وعيّن اليماني في 24 مايو 2018، بقرار جمهوري من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وزيرا للخارجية، خلفا لعبد الملك المخلافي.