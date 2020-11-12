استقالة وزير الداخلية الاردني على خلفية التجاوزات الامنية

وافق رئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة، على استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة بعد ظهور مخالفات كثيرة اعقبت نتائج الانتخابات النيابية الاردنية في وقت تخضع البلاد لحظر شامل

وكان الملك عبدالله بن الحسين قد انتقد عبر تغريدة على تويتر "المظاهر المؤسفة" التي شهدتها بلاده واعتبرها خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع

المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 12, 2020

وتداول نشطاء مئات مقاطع الفيديو التي اظهرات استخدام كثيف للسلاح واطلاق النار الى جانب خرق حظر التجول الشامل

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن "استقالة وزير الداخلية من الحكومة تأتي انطلاقا من مسؤوليته الادبية.. و إن الأردن دولة قانون ومؤسّسات ولن نرتضي غير ذلك للوطن".

وأضاف الخصاونة أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وستحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون، مشيرا إلى أن إطلاق النار بهذا الشكل يهدّد حياة المواطنين ولن تتهاون الحكومة حيالها.

وقال إن إطلاق النار بهذا الشكل يهدّد حياة المواطنين ولن تتهاون الحكومة حياله.

celebrating Jordan's "parliamentary elections" which in reality should be called " tribal selections." in Jordan, tribes and clans compete among each other for prestige and rank given that the names of the winners have been predetermined anyway. #الاردن_ينتخب https://t.co/TBt6lHqakF — Ali Younes (@Ali_reports) November 12, 2020

وكان مدير مديرية الأمن العام اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة اكد إن مخالفات بعض الفائزين بالانتخابات وانصارهم غير مقبولة وتشوه صورة المجتمع. وشدد اليوم الخميس على أننا "سنعمل على ملاحقة جميع المخالفين خلال العملية الانتخابية وما أعقبها".

وأضاف: "صدرت أوامر لقوات الدرك للتحرك لمناطق المخالفات وتطبيق القانون بحزم".

وأشار إلى أن هناك تقصيرًا من الحكومات السابقة بموضوع الأسلحة والذخائر.

وأضاف الحواتمة أن المديرية ستعمل على ملاحقة جميع المخالفين خلال العملية الانتخابية وما أعقبها، معلنًا اعتقال 18 مترشحا وتحويلهم للحاكم الإداري.