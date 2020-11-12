  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. استقالة وزير الداخلية الاردني على خلفية التجاوزات الامنية

استقالة وزير الداخلية الاردني على خلفية التجاوزات الامنية

منشور 12 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 04:43
توفيق الحلالمة
توفيق الحلالمة

وافق رئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة، على استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة بعد ظهور مخالفات كثيرة اعقبت نتائج الانتخابات النيابية الاردنية في وقت تخضع البلاد لحظر شامل 

وكان الملك عبدالله بن الحسين قد انتقد عبر تغريدة على تويتر "المظاهر المؤسفة" التي شهدتها بلاده واعتبرها  خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع

وتداول نشطاء مئات مقاطع الفيديو التي اظهرات استخدام كثيف للسلاح واطلاق النار الى جانب خرق حظر التجول الشامل

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن "استقالة وزير الداخلية من الحكومة تأتي انطلاقا من مسؤوليته الادبية.. و إن الأردن دولة قانون ومؤسّسات ولن نرتضي غير ذلك للوطن".

وأضاف الخصاونة أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بشأن المخالفات المؤسفة وستحاسب كل من قام بها وفق أحكام القانون، مشيرا إلى أن إطلاق النار بهذا الشكل يهدّد حياة المواطنين ولن تتهاون الحكومة حيالها.

وقال إن إطلاق النار بهذا الشكل يهدّد حياة المواطنين ولن تتهاون الحكومة حياله.

وكان مدير مديرية الأمن العام اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة اكد إن مخالفات بعض الفائزين بالانتخابات وانصارهم غير مقبولة وتشوه صورة المجتمع. وشدد اليوم الخميس على أننا "سنعمل على ملاحقة جميع المخالفين خلال العملية الانتخابية وما أعقبها".

وأضاف: "صدرت أوامر لقوات الدرك للتحرك لمناطق المخالفات وتطبيق القانون بحزم".

وأشار إلى أن هناك تقصيرًا من الحكومات السابقة بموضوع الأسلحة والذخائر.

وأضاف الحواتمة أن المديرية ستعمل على ملاحقة جميع المخالفين خلال العملية الانتخابية وما أعقبها، معلنًا اعتقال 18 مترشحا وتحويلهم للحاكم الإداري.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...