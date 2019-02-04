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استقبال حافل للبابا فرنسيس خلال زيارته التاريخية للإمارات

استقبال حافل للبابا فرنسيس خلال زيارته التاريخية للإمارات
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