استقبال علاء مبارك في صلاة الفجر .. فيديو

علاء وجمال مبارك

استقبل عدد كبير من المصلين المصريين، علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بحفاوة بالغة وترحيب كبير عقب أن شاهدوه يصلي معهم صلاة الفجر، اليوم الجمعة، بمسجد الحسين جنوب القاهرة.

ونشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المختصة بنشر أخبار أسرة الرئيس الأسبق ويتابعها ما لا يقل عن ٣ ملايين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لاستقبال المصلين لعلاء مبارك وترحيبهم به وإبلاغه بإرسال تمنياتهم الطيبة لوالده الرئيس الأسبق وخالص دعواتهم له.

والتف المصلون حول علاء بصورة جعلته لا يستطيع الخروج من المسجد، حتى تطوع عدد من الشباب لتسهيل عملية خروجه.