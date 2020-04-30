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استكمال تسيير الدورية الروسية التركية السابعة في إدلب

منشور 30 نيسان / أبريل 2020 - 12:44
تسيير الدورية المشتركة السابعة على الطريق الدولي "إم 4"
تسيير الدورية المشتركة السابعة على الطريق الدولي "إم 4"

استكملت القوات التركية والروسية، تسيير الدورية المشتركة السابعة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس عبر "تويتر": "جرى تسيير الدورية بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين"

وكانت الدورية السادسة على الطريق المذكور قد استكملت مهمتها الثلاثاء الفائت.

وفي 5 مارس توصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من 6 مارس، وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4"

 

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