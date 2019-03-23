استكمال محاكمة نجلي حسني مبارك بقضية البورصة

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت في محاكمة علاء وجمال مبارك، و7 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

وقررت المحكمة في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم 19 يناير الماضي، التأجيل لجلسة 23 مارس.

وكانت النيابة قد أحالت جمال وعلاء مبارك- نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بعدما اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من اسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.