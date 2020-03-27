استمرار إغلاق مطار بيروت حتى 12 نيسان

مدد لبنان الخميس الإغلاق الساري في البلاد حتى 12 أبريل نيسان وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع الشركات تقريبا.

قالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية يوم الجمعة إنه تقرر أن يبقى مطار بيروت الدولي مغلقا أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية حتى 12 أبريل نيسان ممددا بذلك إغلاقا بدأ الشهر الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيظل المطار مفتوحا فقط أمام الطائرات العسكرية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية ورحلات العاملين في مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وسجل لبنان 391 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات. ومدد لبنان يوم الخميس الإغلاق الساري في البلاد حتى 12 أبريل نيسان وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع الشركات تقريبا.

وتمر البلاد بالفعل بأزمة مالية شديدة وحذر مسؤولو الصحة من أن نظام الرعاية الصحية غير مجهز جيدا لمواجهة تزايد حالات الإصابة.