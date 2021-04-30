استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة

واصلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون، الجمعة، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفق مصادر رسمية وشهود عيان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مستوطنين “اعتدوا على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وهاجموا منازل المقدسيين، قبل أن يتصدى لهم الشبان”.

كما “أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان، من خلال إغلاق الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة، وسمحت لعدد محدود من الفلسطينيين بالدخول إلى مدينة” بحسب المصدر ذاته.

وأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية “اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين (دون تحديد رقم)، المتواجدين في ساحة باب العامود بالقدس، ورشت المتواجدين في المكان بالمياه العادمة”.

وأضاف الشهود، للأناضول، أن القوات الإسرائيلية “اعتدت على عدد من الشبان بالضرب المبرح، وأجبرتهم على إخلاء ساحة باب العامود بالقوة”.

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج “باب العامود”، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عشرات الشبان الفلسطينيين، وجرحت آخرين، خلال المواجهات التي استدعت ردود فعل دولية.

والأحد الماضي، أزال الشبان الفلسطينيون الحواجز، بعد إعلان الشرطة الإسرائيلية عزمها إزالتها. (الأناضول)