استمرار التظاهرات احتجاجا على إغلاق محطات الوقود في لبنان

نظم عدد من السائقين في لبنان، اليوم الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني مظاهرة في منطقة “كورنيش المزرعة” وذلك احتجاجا على إغلاق محطات الوقود، حسبما أفادت مراسلتنا من بيروت.

ودخلت عدد من محطات الوقود فى لبنان أمس الخميس في إضرابا بسبب نقص النقد الأجنبي فى الأسواق في لبنان، فيما اعتبره البعض أن قطاع المحروقات يواجه أزمة كبيرة في البلاد.

ويعقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة اجتماعا مع وزراء المجموعة الاقتصادية والمالية والمسئولين عن القطاع المصرفي لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية، وذلك على خلفية استمرار إضرابي العاملين في المصارف ومحطات الوقود.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور .

وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة، اجتماعا مع وزراء المجموعة الاقتصادية والمالية والمسئولين عن القطاع المصرفي لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد في ظل استمرار الاحتجاجات.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الاجتماع حضره وزراء المالية والتجارة والاقتصاد والاستثمار إلى جانب حاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة.