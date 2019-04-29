استمرار المباحثات بين روسيا والإمارات حول تحديث مطار "بايكانور" الفضائي

تستمر المباحثات بين الجانبين الروسي والإماراتي حول تحديث منصة "غاغارين" لإطلاق الصواريخ الفضائية في مطار "بايكانور" المستأجر من روسيا في كازاخستان، وسط تردد إماراتي.

وقال مصدر مطلع، لوكالة "نوفوستي"، إن الإمارات لم توافق بعد على تمويل تحديث منصة "غاغارين"، لتصبح صالحة لإطلاق صواريخ Soyuz-2 الفضائية الثقيلة.

وأضاف المصدر: "بحث الجانبان عدة خيارات للتعاون، بما فيها المساهمة المالية لكل طرف، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات، وهي الممول الرئيسي لمشروع تحديث المنصة... الجانب الإماراتي يعتبر الكلفة باهظة جدا".

ويرى بعض الخبراء في مجال الصناعات الفضائية، أن سبب تردد الإمارات هو أنها لا تعرف تماما ما ستكسبه من خلال استثمار مثل هذه المبالغ الكبيرة التي تصل لـ3 مليارات روبل روسي.

وفي وقت سابق، أشارت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية إلى ضرورة تحديث منصة "غاغارين"، وذكرت أن كازاخستان والإمارات، أعربتا عن نيتهما المشاركة بالمشروع، ولكن المباحثات الجارية منذ عام لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة.

وفي حال توفر التمويل، ستستغرق مدة تحديث المنصة ما بين عام ونصف، وعامين.

نوفوستي