استمرار وصول "اس 400" لتركيا وترامب حزين لعدم بيعها مقاتلات "اف 35"

تواصل الاربعاء، وصول مكونات نظام الدفاع الصاروخي الروسي "اس 400" الى تركيا، فيما عبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن حزنه واسفه لمنع بلاده الآن من بيع أنقرة مقاتلات إف-35 القادرة على التخفي من أنظمة الرادار.

وهبطت الطائرة الرابعة عشرة التي تحمل مكونات للنظام الصاروخي في قاعدة “مرتد” الجوية بأنقرة، في اليوم السادس لعملية الشحن.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة “إس-400” الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة “إس-400” واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا.

والمنظومة هي من إنتاج شركة “ألماز-أنتي”، المملوكة للحكومة الروسية.

على صعيد متصل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحجامه الثلاثاء عن معاقبة تركيا بسبب امتلاكها لمنظومة دفاع جوي روسية، قائلا إن منع الولايات المتحدة الآن من بيع أنقرة مقاتلات إف-35 القادرة على التخفي من أنظمة الرادار بقيمة مليارات الدولارات سيكون ”أمرا غير منصف“.

وتصريحات ترامب هي الأولى عن الخطوات التي ستتخذها واشنطن لاحقا بعدما رفضت تركيا بتحد تحذيرات الولايات المتحدة وبدأت في تسلم‭‭‭‭ ‬‬‬‬المنظومة إس-400 الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع للوزراء في البيت الأبيض ”نعمل على ذلك، وسنرى ما يحدث. لكن هذا ليس أمرا منصفا بالفعل“.

وبدا مرة أخرى أن ترامب يُحمل سلفه باراك أوباما مسؤولية عدم بيع البديل الأمريكي الأفضل، وهو صواريخ باتريوت، إلى تركيا. وقال إن أنقرة ”اضطرت لشراء منظومة صاروخية أخرى“.

وأضاف ”بسبب حقيقة أنها (تركيا) اشترت (منظومة الصواريخ) الروسية، لا يُسمح لنا ببيعها طائرات تقدر بمليارات الدولارات. هذا ليس منصفا“، معبرا عن حزنه بسبب الوظائف التي سيتم فقدها.

وأكد مارك إسبر، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، أنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الطائرة إف-35 ومنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي في آن واحد.

وقال إسبر وزير الجيش في جلسة التصديق على تعيينه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إنه أبلغ وزير الدفاع التركي بأنه ”يمكنكم امتلاك منظومة إس-400 أو إف-35، لا يمكنكم امتلاك الاثنين“.

