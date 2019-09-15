استنفار أمني في الكويت بعد رصد طائرة مسيرة في أجواء البلاد

أمر رئيس الوزراء بتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت بعد تقارير عن اختراق طائرة مسيرة أجواء البلاد.

قالت الحكومة الكويتية الأحد إن السلطات تحقق في تقارير عن مشاهدة طائرة مسيرة فوق البلاد، وتقوم بالتنسيق مع السعودية ودول صديقة أخرى بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت على منشأتين نفطيتين بالمملكة.

وذكرت الحكومة على حسابها بموقع تويتر "القيادات الأمنية قد باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها".

وأضافت أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح "وجه القيادات العسكرية الأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت ...واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت".

وذكرت بعض وسائل الإعلام العراقية أن الهجوم على السعودية جاء من العراق حيث تحظى جماعات مدعومة من إيران بنفوذ متزايد لكن بغداد نفت ذلك يوم الأحد وتوعدت بمعاقبة كل من يحاول استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات بالمنطقة.

