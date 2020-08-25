استنفار اسرائيلي بعد الاشتباه بوجود متسللين من الجولان

قالت قوات الاحتلال الاسرائيلي انها تشتبه بوجود متسللين من الاراضي السورية الجولان المحتل وقد قامت باستنفار قواتها تحسبا لوجود متسللين بالفعل

واعلنت مصادر وقوع انفجار ضخم في جبل الروس على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

واطلق الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل إضاءة على الحدود بعد ملاحظة التحركات في المنطقة الشمالية.

وافادت تقارير عبرية ان الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل إضاءة للاشتباه بوقوع حادثة أمنية في سفوح قرية المنارة في طبريا بالشمال وما زال الحادث قيد التحقيق.

كما تم إطفاء الأضواء في عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان

كما سمع دوي إطلاق نار وسلسلة انفجارات فيما قامت طائرات الجيش بدون طيار فوق المنطقة.

في الوقت الذي صدرت تعليمات للإسرائيليين في مستوطنات الشمال بالبقاء في منازلهم.