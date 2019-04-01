استنفار اسرائيلي واتهام الجهاد الاسلامي باطلاق الصواريخ
اطلقت عدة صواريخ في الساعات الماضية على مستوطنات الاحتلال الاسرائيلي
زعمت مصادر في اعلام دولة الاحتلال الاسرائيلي أن هناك نشاطات "استثنائية" لعناصر في الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عدة أماكن على السياج الأمني بين غزة و"إسرائيل".
ونقلت قناة الحرة التابعة للخارجية الاميركية عن المصادر العبرية القول أن هذه النشاطات قد تكون بمثابة الاستعداد لإطلاق صواريخ من طراز كورنيت باتجاه "الأراضي الإسرائيلية" أو وضع عبوات ناسفة أو محاولة اختراق الجدار والقيام بعمليات داخل المستوطنات التي اقامتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اراضي الفلسطينيين المصادرة
واطلقت عدة صواريخ في الساعات الماضية على مستوطنات الاحتلال الاسرائيلي تبرأت منها حماس التي تسيطر على غزة فيما عملت قوات الاحتلال على اتهام "الجهاد الإسلامي" بالوقوف وراء إطلاق صواريخ على إسرائيل الأحد سقط أحدها داخل غزة.
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