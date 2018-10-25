استنفار امني لصد مظاهرة امام السفارة السعودية في الرباط

استنفار أمني بمحيط سفارة السعودية بالرباط

شهدت اجواء ومحيط السفارة السعودية في الرباط قلقا واستنفارا امنيا كبيرا في اعقاب دعوات جمعيات حقوقية للاعتصام احتجاجا على جريمة اغتيال الاعلاي جمال خاشقجي

وعززت قوات الامن المغربي من عناصره خوفا من تعرض المبنى او الدبلوماسيين للاذى في حال تهور المعتصمون

وكانت "النقابة المغربية للصحافة" التي دعت للاعتصام قد غابت عن الحضور في تصرف مفاجئ عزاه بعض الحاضرين الى ضغوط امنية مورست عليها

وسجلت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن تواجد عدد من سيارات الأمن الوطني وسيارة لقوات المساعدة. وزادت المصادر إن عناصر الأمن تواجدت بشكل مكثف قبالة البوابة الرئيسية للسفارة.

وكانت النقابة المذكورة، طالبت بفتح تحقيق مُستقل حول إختفاء الإعلامي جمال خاشقجي.