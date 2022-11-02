استنفار سعودي اميركي بسبب تهديدات ايرانية

اعلنت تقارير اعلامية غربية ان القوات السعودية والاميركية وضعتا في حالة تاهب بعد تبادل معلومات بين البلدين يشير الى اعتداء ايراني وشيك على المملكة، وهو ما عدته الاخيرة بانها محاولة لطهران لصرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال فقد رفعت الولايات المتحدة والعربية السعودية من جاهزيتهما العسكرية ووضعت قواتهما في حالة تأهب قصوى للرد على اي اعتداء ايراني

ولم يتقصر الاستنفار على السعودية واميركا بل على دول مجاوره في اشارة الى البحرين والامارات على ما يبدو من دون ان تذكرهما الصحيفة بالاسم

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: “لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة”.

وخلال السنوات الماضية اوكلت ايران لحلفائها الحوثيين مهمة تنفيذ اعتداءات على المملكة العربية السعودية وقد نفذت المليشيا اليمنية المذكورة عدة عمليات وهجمات ضد اهداف ومنشآت مدنية في الامارات والسعودية من بينها مواقع لشركة ارامكو ومطارات في الخبر بالاضافة الى الاعتداء على مطار دبي

ووجه قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي تحذيرا الى السعودية واميركا وبريطانيا، وخص الرياض بالحديث عن احتضانها لمحطات فضائية وقنوات تلفزيونية تحرض على الثورة الشعبية في ايران وتحظى بدعم وشعبية من طرف المعارضين الايرانيين في العالم

كما نفذت مليشيا الحرس الثوري الايراني هجمات على شمال العراق بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المسلحة منذ أواخر أيلول، يحجة دعم معارضة ايرانية للمظاهرات ضد النظام الايراني

وقتلت مليشيا ما يعرف بشرطة الاخلاق الايرانية في 16 أيلول شابه ايرانية كانت شعلة الانتفاضة الشعبية ضد نظام ايران ووفق التقديرات فقد قتل اكثر من 400 شخص في الاحتجاجات واعتقل الالاف