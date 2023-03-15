استنفار في فيينا تحسباً لهجوم "اسلامي"

اعلنت الشرطة النمساوية الاربعاء، تعزيز اجراءاتها الامنية في "المواقع الحساسة" في العاصمة فيينا في ضوء معلومات استخبارية اشارت الى "هجوم اسلامي" محتمل.

وقالت شرطة فيينا في تغريدة ان لدى اجهزة الاستخبارات النمساوية سبب للاعتقاد بان "هجومًا إسلاميًا تم التخطيط له" في العاصمة، مضيفة انه جرى تشديد المراقبة في المواقع الحساسة "كإجراء احترازي.. حتى إشعار آخر".

واوضحت الشرطة ان المواقع المعنية تشمل كنائس ودور عبادة "من مختلف الطوائف"، مؤكدة انه سيتم تنبيه الاهالي على الفور "في حالة وجود خطر ملموس".

وكانت العاصمة النمساوية شهدت عام 2020 هجوما ارهابيا اقدم مسلح خلاله على فتح النار وسط فيينا، فقتل اربعة اشخاص واصاب 23 اخرين قبل ان يلقى مصرعه برصاص الشرطة.



وقالت السلطات ان منفذ الهجوم كوجتيم فيض الله (20 عاماً)، وهو نمساوي يتحدر من مقدونيا الشمالية، كان سجل قبل الهجوم رسالة ولاء لتنظيم داعش الذي تبنى الاعتداء.

ومن حينها، عمدت السلطات الى تشديد الاجراءات الامنية في انحاء النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة.