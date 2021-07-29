استهداف أرتال عسكرية للتحالف الدولي جنوب العراق

تعرضت 3 أرتال تابعة لقوات التحالف الدولي في عدة مناطق جنوب العراق، لهجمات بعبوات ناسفة.

وذكرت وسائل اعلام، أن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا في محافظة ذي قار، وثالث في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأضافت، أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة سائق إحدى الشاحنات بجروح.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، استهدف صاروخي "كاتيوشا" السفارة الأمريكية في بغداد.

يذكر أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تتعرض له المصالح الأمريكية في العراق بعد الإعلان عن نوايا انسحاب القوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الحالي.