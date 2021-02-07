استهداف جديد يطال متجرا للمشروبات الكحولية في بغداد

وقع تفجير طال متجرا لبيع المشروبات الكحولية في جنوب العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "عبوة ناسفة انفجرت فجر اليوم على متجر لبيع المشروبات الكحولية في حي الوحدة بجنوب العاصمة".

وأضاف: "لم يتسبب الانفجار بأي أضرار بشرية، لكن أضرارا مادية حدثت في المتجر".

وتتعرض محال بيع المشروبات الكحولية في العراق إلى عمليات استهداف مستمرة، وظهرت قبل أسابيع جماعة تسمي نفسها "أهل المعروف" وتبنت عمليات الاستهداف هذه.

ونصحت هذه الجماعة في بيان سابق لها، القوات الأمنية العراقية التي تقف بالقرب من بعض المتاجر لمنع الاعتداء عليها، بالابتعاد عنها حتى "لا يلحق الضرر بها".

ورغم أن القانون العراقي لا يحظر بيع واستيراد وتناول المشروبات الكحولية، إلا أن مجلس النواب العراقي صوت في الثاني والعشرين من أكتوبر 2016 على قرار يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية.

وتوجد في بعض مناطق العاصمة بغداد، وفي إقليم كردستان العراق متاجر لبيع المشروبات الكحولية، وهذا ما ليس موجودا في المحافظات العراقية الجنوبية. (RT)