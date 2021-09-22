احباط مخططات تفجير لداعش في العراق

انفجرت عبوة ناسفة اليوم الأربعاء قرب رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي جنوب العراق، خلال مروره في منطقة الناصرية.

من جهة أخرى أحبط الحشد الشعبي مخططا ارهابيا لاستهداف مدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين، كما أعلن عن الإطاحة بقيادي مهم من تنظيم داعش، وعنصرين آخرين في بغداد وكركوك ونينوى

وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان إلى أن قوات من الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية في الموصل ألقت القبض على أحد أبرز عناصر التنظيم الإرهابي ضمن قاطع الموصل.

كذلك ألقت القبض على عنصر من داعش يزود داعش في وادي الشاي بالمواد الغذائية وبشرائح اتصال واحتياجات أخرى وذلك بالتعاون مع القوات الأمنية في كركوك، وتمكنت هذه القوات أيضاً من إلقاء القبض على إرهابي آخر من التنظيم شمال بغداد.

وأحبطت قوة من الحشد الشعبي عملية تسلل لعناصر داعش لاستهداف زائري الأربعينية في جرف النصر شمالي بابل.



وكان الحشد قد أعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين، وفي سياق متصل أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن تدمير معبر لداعش عند بحيرة حمرين في ديالى.

وفي إقليم كردستان العراق قتل شخصان بينهما عنصر أمني وجرح ثالث في هجوم مسلح قرب السليمانية، واستهدف الهجوم منطقة الصالحية القريبة من قضاء كفري وكلار ، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة.