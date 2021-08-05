استهداف رتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

قال مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل للتحالف الدولي ف محافظة الديوانية جنوبي العراق، ما تسبب بأضرار في إحدى الشاحنات دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن ضابط في شرطة الديوانية قوله إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت في رتل شاحنات للتحالف الدولي على الطريق السريع بمحافظة".

الانفجار خلف أضرارا في إحدى شاحنات الرتل دون إصابات بشرية" بحسب المصدر الذي اشار الى أن "السلطات المختصة بدأت تحقيقا في الحادث لملاحقة المسؤولين عن الهجوم".

ولم تتبن أي جهة الهجوم، كما لم يصدر تعقيب من السلطات العراقية والتحالف الدولي حوله، حتى الساعة 16:30 (ت.غ).

والهجوم هو السادس من نوعه في غضون ستة أيام، بعد هجمات مماثلة وقعت في محافظات الديوانية وذي قار (جنوب) وبابل (وسط).

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة هجمات بالصواريخ وطائرات مسيرة وعبوات ناسفة تستهدف السفارة الأمريكية وقوات التحالف، بقيادة واشنطن، في أرجاء العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعد ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالبلاد.

وتأتي الهجمات الجديدة، رغم توصل بغداد وواشنطن، الإثنين، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.