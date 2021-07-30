استهداف سفينة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان

أستهدفت الجمعة سفينة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلا) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

وذكر بيان مقتضب صادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن التحقيق جار في الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، ولم يكن من أعمال القرصنة.

وكانت هذه الهيئة البريطانية قالت، الخميس، إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

ولم تقر عمان على الفور بالهجوم ولم يرد المسؤولون هناك على طلبات للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.

كما لم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الفور على طلب للتعليق للوكالة ذاتها.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وتعثر المفاوضات بشأن إعادة الاتفاق في فيينا.

ومنذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده من جانب واحد من الاتفاقية عام 2018، وقعت سلسلة من الهجمات على سفن في المنطقة يُشتبه في أن طهران نفذتها.