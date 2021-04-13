استهداف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية قبالة الإمارات

لم يصدر تأكيد حتى الآن من إسرائيل أو الإمارات حول الهجوم.

قالت وكالة يونيوز للأخبار الثلاثاء على تويتر إن سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية استُهدفت بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي.

ولم يصدر تأكيد حتى الآن من إسرائيل أو الإمارات، لتقرير الوكالة التي نشرت في السابق أنباء عن هجمات على سفن في مياه الخليج.

وفي ذات السياق، نقلت قناة العالم الاخبارية عن مصادر قولها ان السفينة المستهدفة هي سفينة (هايبيرون ري) التابعة لشركة pcc الإسرائيلية، وهي سفينة تجارية كانت تحمل على متنها سيارات وتحمل الرقم 9690559، ويبلغ طولها 200 متر وعرضها 60 متر.

وأوضحت المصادر ان السفينة الاسرائيلية المستهدفة قرب شواطئ الفجيرة الاماراتية كانت متوقفة قبل 48 ساعة من الاستهداف في ميناء الاحمدي بالكويت.

ويأتي استهداف السفينية الاسرائيلية في وقت قالت فيه وسائل اعلام اسرائيلية نقلا عن مسؤولين امريكيين ان الكيان الاسرائيلي ضالع في حادثة منشأة نطنز النووية الايرانية الذي وقع فجر الاحد الماضي، في حين اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الثلاثاء بان الكيان الصهيوني سيتلقى الرد ان ثبت ضلوعه في العمل التخريبي الذي تعرضت له منشاة نطنز وسيعلم حينها اي حماقة ارتكب.