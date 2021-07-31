استهداف شركة نفطية شمالي العراق بصاروخ

استهدف صاروخ مقر شركة نفطية، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق اليوم السبت.

وأطلق مجهولون صاروخا محلي الصنع استهدف مقر شركة (مصافي الشمال) بالمحافظة، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية، بحسب ضابط في شرطة محافظة صلاح الدين.

وفتحت قوات الأمن تحقيقًا عاجلًا في الحادث لمعرفة موقع إطلاق الصاروخ والجهات التي تقف وراءه.

وتضم شركة مصافي الشمالي عددا من مصافي النفط أكبرها “بيجي”، التي تتألف من ثلاث وحدات إنتاجية بمعدل إنتاج يومي يصل 100 ألف برميل نفط.

وتعرضت مصفاة “بيجي”، التي تعد الأكبر في العراق إلى دمار شمل أغلب مفاصلها، جراء الاقتتال خلالل سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” عليها في صيف 2014، قبل أن يتم استعادتها في عام 2015.