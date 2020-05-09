استهداف مسجد بالحجارة في "كولن" بألمانيا

تعرض مسجد تابع للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “ديتيب”، في مدينة كولن الألمانية، ليلة السبت، لهجوم بالحجارة من قبل شخصين مجهولين.

وجرى الهجوم على مسجد “تشورويلير”، بالتزامن مع إعادة فتح المساجد أمام المصلين بعد إغلاق دام نحو شهرين، بسبب كورونا، ما أسفر عن تحطم زجاج نوافذه، وأضرار في بابه الرئيسي.

ووقع الهجوم في تمام الساعة الواحدة و13 دقيقة ليلا، وفقا لمشاهد كاميرات المراقبة.

وقال رئيس جمعية مسجد تشورويلير، إبراهيم آلطون، إن الشرطة بدأت التحقيقات في الحادثة، معربا عن أمله في القبض على منفذي الهجوم بالسرعة القصوى.

وكانت السلطات الألمانية أغلقت أبواب المساجد بهدف احتواء كورونا منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، لتعود وتوافق على فتحها مجددا، بدءا من السبت، عقب تراجع وتيرة تفشي الفيروس، شريطة الالتزام بجملة من التدابير الوقائية. (الأناضول)