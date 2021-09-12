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استهداف مطار أربيل بطائرات مسيرة مفخخة

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 03:46
مطار أربيل
مطار أربيل

استهدف مساء السبت مطار أربيل الدولي بطائرات مسيرة مسلحة في إقليم كردستان العراق.

ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

والمطار قريب من قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الواقعة في شمال العراق.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في بيان إن “الهجوم على مطار أربيل الدولي نفّذ بطائرات مسيرة مسلحة”. و”لم تلحق أي أضرار” بالمطار حيث توجد قاعدة جوية تؤوي قوات التحالف الدولي ضد الجهاديين، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيا.

 

كلمات دالة:مطار أربيلأربيلالعراقكردستان العراق

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