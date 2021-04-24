استهداف ناقلة نفط قبالة السواحل السورية بصاروخين

ذكرت قناة العالم الإيرانية أن ناقلة النفط استهدفت قبالة سورية بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفا أضرارا جزئية والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر

وذكرت القناة أن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا هي واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي.

الى ان وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أفادت مساء يوم السبت بأن الأنباء المتداولة حول استهداف سفينة إيرانية قبالة السواحل السورية غير صحيحة.

وكانت وزارة النفط السورية أعلنت مساء اليوم أن حريقا اندلع في "أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس بعد تعرضها لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية"

ولاحقا أكدت أن فرق الإطفاء سيطرت على الحريق.

ازمة وقود في سورية

وقد أثار خبر الحريق في ناقلة للنفط قبالة مدينة بانياس السورية مخاوف من تزايد حدة أزمة المحروقات التي تعانيها البلاد وتزايدت بشكل كبير مؤخرا

ومع تعليقات تظهر المخاوف من تزايد أزمة الوقود، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للناقلة التي ذكرت قناة العالم الإيرانية أنها استهدفت بمقذوفين وأنها إحدى ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى بانياس