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استهدف مطعما يرتاده جهاديون اجانب.. 8 قتلى في هجوم انتحاري في ادلب السورية

استهدف مطعما يرتاده جهاديون اجانب.. 8 قتلى في هجوم انتحاري في ادلب السورية
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