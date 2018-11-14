استياء سعودي لوصف اكاديمي اماراتي ابو ظبي بمحور المنطقة

ليست المرة الأولى التي يستفز فيها عبد الخالق عبد الله السعوديين

أثار الأكاديمي عبدالخالق عبدالله جدلاً واسعاً في موقع التواصل الاجتماعي لاسيما الأوساط السعودية، بتغريدة أطلقها عن "مركز الثقل العربي" الجديد حيث تسببت التغريدة بغضب سعودي واسع استفز مغردون سعوديون

وأوضح ناشطون أن عبدالله الذي غرد قبل نحو عام بأن الرياض هي مركز الثقل العربي، "تراجع لأسباب غير معلومة اليوم".

وقال أحد المغردين:" الثقل و القرار العربي مركزه قديما وحديثا الرياض يا دكتور ما الجديد حتى تتغير المعادلات؟

وقال عبد الله في تغريدة مقتضبة على حسبابه بتويتر، إن" وزير خارجية بريطانيا ومستشار الأمن القومي الأمريكي في أبوظبي مركز الثقل العربي الجديد".

وأضاف ناشطون أن "هذه ليست المرة الأولى التي يستفز فيها عبد الخالق عبد الله السعوديين، وهو ما يضع علامات استفهام حول ما تكنه الإمارات للمملكة".

واعتبر ناشطون أن قرب عبد الخالق عبد الله من دوائر صنع القرار في أبوظبي، يطرح علامات استفهام عديدة حول نوايا الإمارات تجاه السعودية.

ولفت ناشطون إلى أن الغريب في تغريدة عبد الخالق عبد الله هو "استفزاز" الخصم الأقوى والأكبر لبلاده، وفي ظرف صعب تمر به الأخيرة بسبب أزمة خاشقجي.