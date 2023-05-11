استياء في السعودية من صور جورجينا بالبكيني (شاهد)

تواصل عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عرض الصور الجريئة الخاصة بها، على مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل مثير للجدل داخل الشارع السعودي المحافظ.

ونشرت العارضة جورجينا، مؤخرا صورة مثيرة لها وهي ترتدي لباس البحر "البكيني" داخل منزلها في العاصمة الرياض، مما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لتوجيه الانتقادات الحادة لها.

وأعرب رواد "التواصل الإجتماعي"، عن غضبهم من ممارسات وتصرفات شريكة لاعب كرة القدم رونالدو -قائد فريق النصر السعودي-، التي اعتبروا أنها تخالف قيم وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

بالمقلب الآخر، يرى آخرون من رواد السوشيال ميديا، أن جورجينا مارسة حقها الشخصي، داخل منزلها، فيما أبدى آخرون استغرابهم من مدى الإهتمام الذي تحظى به عارضة الأزياء العالمية.

وكانت جورجينا، قد أعادت قبل أيام نشر صورة جديدة لها، على موقع "أنستغرام" وهي ترتدي قلادة جديدة بشعار الصليب المرصع بالألماس، مع عبارة "الله يحفظ من يثق به"، مما أثار استياء عاما في الشارع السعودي.

وتقيم جوجينا على الأراضي السعوديّة، مع شريكها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، دون عقد زواج، مما يعتبر ذلك من العلاقات المحرمة وفقا للشريعة الإسلامية.