"اسرائيل.. "أوميكرون" يتحدى اللقاحات وينتشر بسرعة كبيرة

بالرغم من ارتفاع نسب التطعيم ضد فيروس كورونا، في "اسرائيل"، إلا أن المسؤولين الصحيين والخبراء يتخوفون من مدى فعالية تلك اللقاحات في مجابهة متحور "أوميكرون"، بعد الانتشار السريع والكبير للمتحور في البلاد.

وأوضح البروفيسور تومر هيرتز، اختصاصي في المناعة البشرية بجامعة بن غوريون، أن "أوميكرون مختلف تماما عن جميع المتغيرات الأخرى التي رأيناها سابقا".

وأضاف هيرتز، في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست": "أوميكرون على عكس المتغيرات الأخرى يقوم بعمل جيد للغاية في الهروب من الأجسام المضادة لدى الأفراد الذين تم تلقيحهم والذين تم شفاؤهم"، مؤكدا على أنه "شديد العدوى، يصيب الجميع".

وردا على سؤال حول الفائدة من التطعيم، شدد هيرتز على أن "أخذ الجرعات الكاملة من اللقاح أثبت أنه ظل درعا ممتازا ضد الأعراض الخطيرة عند الإصابة بأوميكرون، وهذا الأمر يجب أن يتمسك به الجميع رغم تفشي المتحور الجديد".

وقدر خبراء في جامعة بن غوريون أن فعالية اللقاح في الوقاية من العدوى قد تنخفض إلى ما يصل إلى 10- 20 في المائة، لكن عندما يتعلق الأمر بالأعراض الخطيرة، فإنها لا تزال أعلى من 90 في المائة.

وحتى صباح الأربعاء، كان في إسرائيل 254 مريضا خطيرا بينهم 102 لم يتم تطعيمهم، و 25 تم تطعيمهم قبل أكثر من ستة أشهر، و 112 تم تطعيمهم بالكامل.

ويعلق هيرتز على الأرقام الأخيرة قائلا: "علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هناك أشخاصا يتم تطعيمهم ولأسباب مختلفة لا يطورون استجابة مناعية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك ارتباط بين الوقت المنقضي منذ تلقي اللقاح الثالث وخطر الإصابة بالمتحور، يجيب هيرتز إنه "من السابق لأوانه الإجابة، حيث لا توجد بيانات كافية متاحة".

والأحد، أظهرت أرقام وزارة الصحة، أنه من بين 9.5 مليون من سكان إسرائيل، تلقى 6621321 جرعة لقاح واحدة على الأقل، ومن بينهم حصل 5963196 على جرعة ثانية و4322783 على جرعة ثالثة تعزيزية.

وكانت إسرائيل بدأت، الأسبوع الماضي، توزيع معززات رابعة إضافية على سكانها المسنين والعاملين في مجال الصحة.