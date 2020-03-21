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"اسرائيل": ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 833 شخصا

منشور 21 آذار / مارس 2020 - 11:02
الإعلان عن أول حالة وفاة لمريض بفيروس الكورونا في "إسرائيل"
الإعلان عن أول حالة وفاة لمريض بفيروس الكورونا في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 833 شخصا.

إلى ذلك أعلنت الوزارة ومستشفى "شعاري تسيدك" في القدس أمس الجمعة، "عن أول حالة وفاة لمريض بفيروس الكورونا في إسرائيل، علما أن المريض مكث في القسم الخاص لمرضى الكورونا في المستشفى منذ أسبوع وهو بحالة خطرة مع مشاكل صحية مزمنة".

وعُلم أن المسنّ المتوفى، أُصيب في بيت عجزة انتشر فيه الفيروس، وأن حالة إحدى المسنّات التي كانت في نفس بيت العجزة، والتي تبلغ من العمر 89 عاما، حرجة جدا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بعد ظهر الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 705 مرضى، بينهم 10 حالات خطيرة ومسنتان في حالة حرجة، و662 حالة طفيفة و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

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