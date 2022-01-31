اسرائيل اغارت على مواقع لحزب الله في دمشق وانباء عن خسائر بشرية

افادت مصادر حقوقية ان الغارات التي شنتها الطائرات الاسرائيلية فجر اليوم الاثنين على العاصمة السورية استهدفت "مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر" تابعة لحزب الله اللبناني بالقرب من دمشق.

غارات على حزب الله

وبحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن "مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق" تعرضت "لقصف إسرائيلي فجر الاثنين".

وذكر المرصد أن "دوي خمسة انفجارات على الأقل سمع في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله". واشار إلى "معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية"، لكنه لم يورد أي حصيلة.

خسائر مادية

وأشارت وكالة "سانا" السورية الرسمية إلى أن الغارة أدت "إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، من دون أن تورد أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفتها.

وأضافت الوكالة "حوالي الساعة 03,05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.