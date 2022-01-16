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"اسرائيل".. الفيضانات تحاصر أحياء كاملة (فيديوهات وصور)

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:46
حوالي 18000 إسرائيلي في حي جاني أفيف محاصرون بسبب الفيضانات
حوالي 18000 إسرائيلي في حي جاني أفيف محاصرون بسبب الفيضانات

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على "اسرائيل"، منذ مساء أمس السبت، إلى تشكل السيول والفيضانات، وغرق عدد كبير من الشوارع في المدن الرئيسية،

ووثقت لقطات فيديو وصور، صباح اليوم الأحد، حالة الشوارع في "اسرائيل"، التي تحول كثير منها إلى أنهار.

ويظهر شريط فيديو تحول أحد شوارع مستوطنة بتكاح تكفا إلى ما يشبه النهر، وركوب أحد سكان المستوطنة قاربا، وتجوله به في أركان المنطقة.

 

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الفيضانات  حاصرت أحد الأحياء بشكل كامل في مدينة اللد، وفرق الإنقاذ تعمل على إخلاء المنازل في حي نفيه يراك في ظل ارتفاع منسوب المياه هناك. 

وذكرت أن حوالي 18000 إسرائيلي في حي جاني أفيف محاصرون بسبب الفيضانات، وأبلغت البلدية السكان أن طريق الدخول والخروج للحي يتم فقط بالقطار. 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تم توثيق سيارات في مدينة القدس المحتلة وهي تحت المياه، نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة على البلاد، منذ ساعات أمس السبت.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مركز الإطفاء والإنقاذ في البلاد يقوم منذ ساعات الصباح الباكر بعمليات إنقاذ مستمرة لمواطنين عالقين داخل سيارتهم، نتيجة لتوقف هذه السيارات في الشوارع بسبب غزارة الأمطار، وتحول بعض الأماكن إلى "برك".

وأشار الموقع العبري "مفزاك لايف" إلى أن جبل الشيخ، شمالي البلاد، قد تحولت قمته إلى ثلوج كثيفة، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة.

كلمات دالة:اسرائيلفيضاناتأمطارسيول

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