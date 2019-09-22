اسرائيل: القائمة العربية تدعم غانتس لتشكيل الحكومة في مسعى لإنهاء حقبة نتنياهو

دعمت القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في إسرائيل الأحد المرشح بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة، مما يمنح أنصاره تفوقا على أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن أيا منهما لم يحصل بعد على الأغلبية.

ووفقا لنتائج شبه نهائية، حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدا في الكنيست (البرلمان) مما يجعلها ثالث أكبر كتلة برلمانية.

وبدعم هذه القائمة صار غانتس يتزعم تكتلا ينتمي ليمين الوسط له 57 مقعدا، بينما صار لكتلة اليمين 55 مقعدا.

جاء ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أنه لن يؤيد نتانياهو ولا غانتس لترؤس الائتلاف الحكومي المقبل.

وتحدث ليبرمان الى الصحافيين تزامنا مع بدء الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشاوراته مع الأحزاب السياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع ريفلين مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي في وقت لاحق الأحد.

وفاز حزب إسرائيل بيتنا بثمانية مقاعد في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في انتخابات الثلاثاء.

ودعا ليبرمان إلى تشكيل حكومة وحدة بين حزبه وحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو والتحالف الوسطي أزرق أبيض بزعامة غانتس.

وقال ليبرمان إنه لا يستطيع دعم نتانياهو الآن لأن الاخير مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب اليهودية المتشددة في إسرائيل والتي يتهمها ليبرلمان بمحاولة فرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين.

واوضح انه لا يستطيع ايضا دعم غانتس راهنا لأنه قد يتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب المتشددة أو مع الأحزاب العربية التي وصفها بانها "معادية".

وكانت ترددت أنباء، في وقت سابق، بأن نتنياهو يبحث عدم التوصية بمرشح لتشكيل الحكومة أمام ريفلين. وقالت القناة 13 التلفزيونية إن هدف نتنياهو من ذلك أن يكلف ريفلين رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة، متوقعا أن يفشل غانتس بهذه المهمة، وبعد ذلك يكون سهلا على نتنياهو تنفيذ المهمة.

وذكرت القناة أن نتنياهو أجرى صباح اليوم، الأحد، محادثات مع عدد من وزراء الليكود واستشارهم حيال إمكانية كهذه. وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو سيقرر بهذا الخصوص قبيل وصول وفد الليكود إلى ديوان الرئيس الإسرائيلي من أجل طرح موقف هذا الحزب، مساء اليوم.

وذكرت القناة أن نتنياهو أجرى صباح اليوم، الأحد، محادثات مع عدد من وزراء الليكود واستشارهم حيال إمكانية كهذه. وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو سيقرر بهذا الخصوص قبيل وصول وفد الليكود إلى ديوان الرئيس الإسرائيلي من أجل طرح موقف هذا الحزب، مساء الاحد.

وبدأ ريفلين مشاوراته مع الأحزاب حول التكليف بتشكيل الحكومة، عند الساعة الخامسة من مساء الاحد، وسيستقبل ريفلين وفود الليكود و"كاحول لافان" والقائمة المشتركة وحزبي شاس و"يسرائيل بيتينو" برئاسة ليبرمان.

ويتوقع أن يوصي حزب شاس بتكليف نتنياهو حسبما أعلن رئيس هذا الحزب، أرييه درعي، اليوم. وأعلن رئيس جزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه سيمتنع عن التوصية بتكليف أي مرشح. وأطلق ليبرمان تصريحاته العنصرية المعادية للمواطنين العرب واصفا نواب المشتركة بأنهم "أعداء".

وأعلنت القائمة المشتركة أنها ستتخذ قرارا بهذا الخصوص قبيل اجتماع مندوبيها مع ريفلين.

ويتوقع أن توصي كتلة "العمل – غيشر" بتكليف غانتس، الذي التقى، اليوم، مع رئيسي هذه الكتلة، عمير بيرتس وأورلي ليفي أبيكاسيس، لبحث القضايا التي تعتزم كتلتيهم دفعها. كما يتوقع أن توصي كتلة "المعسكر الديمقراطي" بتكليف غانتس.

في المقابل، ستوصي كتلة "يهدوت هتوراة" وكذلك كتلة "إلى اليمين" بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، حسب التوقعات. وستستمر المشاورات التي يجريها ريفلين اليوم وغدا.

وتشير التقديرات إلى أن ريفلين سيمنح المرشح الأول الذي سيكلفه بتشكيل حكومة مدة 28 يوما، وفي حال عدم نجاحه بالمهمة فإنه يمكن منحه مهلة أخرى مدتها 14 يوما. وفي حال فشل المرشح بتشكيل حكومة، فإن ريفلين سيكلف رئيس الحزب الأكبر الآخر مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة.