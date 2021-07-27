اسرائيل: المغرب بوابتنا الى افريقيا

كشف تقرير مشترك لوزارة التعاون الإقليمي ومعهد التصدير في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن حجم التبادل التجاري بين المغرب واسرائيل واكدت الاخيرة انه بفعل اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين فان المغرب ستكون البوابة التجارية الاسرائيلية الى افريقيا.

ربع مليار دولار حجم التبادل التجاري

وقال التقرير ان إمكانيات التصدير الكامنة من إسرائيل إلى المغرب تصل إلى نحو ربع مليار دولار في السنة ، وحسب الاستطلاع أن علاقات الشعبين تسمح اليوم بخليط نادر بين المصالح الاقتصادية والتجارية والعلاقات الثقافية العميقة.

وثمة ميزة مغربية بالنسبة الى تل ابيب تكمن في ان التجارة مع الرباط دخولها في بداية السنة إلى اتفاق التجارة الحرة مع قارة إفريقيا. وهكذا سيكون ممكناً استخدام المغرب كبوابة لإفريقيا بعامة.

التعاون مع المغرب هدف استراتيجي اسرائيلي

ويقول وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيسوي فريج: "إن زيادة التعاون من جانب إسرائيل في المجال هي هدف استراتيجي أول في سموه".

ويتراوح عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المملكة بين 30 ألفاً و45 ألفاً في السنة. وتتركز الإمكانية الكامنة للتصدير إلى المغرب أساساً في مجالات المستلزمات الزراعية، ومعالجة المياه، والأنظمة الرقمية والصناعات الذكية، والسايبر، والأمن، وأجهزة الصحة الرقمية ومنظومات مدينية ذكية.