"اسرائيل" تؤكد مواصلة العمليات ضد "غزة".. والرئاسة الفلسطينية: الإحتلال تجاوز الخطوط الحمراء

أكد الجيش الاسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سدد ضربات قوية لحركة الجهاد الإسلامي، رافضا تحديد موعد لإنتهاء العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، من جهة ثانية اعتبرت السلطة الفلسطينية، أن "اسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأنها تدفع نحو مزيد من التصعيد والتوتر.

واعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "ران كوخاف"، اليوم الأحد، رفضه تحديد موعد لانتهاء العملية العسكرية على قطاع غزة" .

وقال كوخاف في تصريحات صحفية إن "الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن نشاطه لاستهداف عناصر حركة الجهاد الإسلامي ولو للحظة واحدة".

وأكد كوخاف أن الجيش سدد ضربة قوية للحركة من حيث عدد مستهدفيها وقادتها، وقدراتها الصاروخية، ومستودعاتها القتالية. وفق وصفه

الرئاسة الفلسطينية

من جتها أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن "اسرائيل" تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بإستمرار عدوانها على قطاع غزة، والمسجد الأقصى المبارك، والمدن والقرى الفلسطينية، وأن الاحتلال يدفع الأمور نحو مزيد من التصعيد وخلق أجواء التوتر.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

وقال أبو ردينة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى ان مجلس الامن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة يجب ان يقف عند مسؤولياته وان يوقف هذا العدوان.