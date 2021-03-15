اسرائيل تبحث سيناريو سقوط الاف الصواريخ عليها

يستعد جيش الاحتلال لسيناريو محتمل يتوقع بسقوط 2000 صاروخ على إسرائيل في أي حرب مقبلة وهو ما هدد به مسؤولين من ايران وحزب الله اللبناني الموالي لها .

ويقول أوري جوردين قائد ما يسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، لموقع واللا العبري إن الأنظمة العسكرية والمدنية ستكون أهدافًا للمعركة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجبهة الداخلية قادرة على الصمود في وجه هذا العدد من الصواريخ.

وتطرق جوردين للعديد من السيناريوهات التي من الممكن أن تشهدها إسرائيل خلال أي حرب، ومنها إطلاق صواريخ ذات رؤوس متفجرة كبيرة.

تهديد ايراني اسرائيلي

وفي يناير الماضي قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها، وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها. وذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، التي قال فيها إن تل أبيب تعمل على وضع مخططات وسيناريوهات للتعامل مع المحاولات الإيرانية لتطوير قنبلة نووية.

وأضاف المندوب الإيراني أن إسرائيل تواصل -ما وصفه- بالكذب والخداع لإظهار أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة، معتبرا أن تل أبيب تهدف من خلال التهديدات إلى التعتيم على أسلحتها النووية وأفعالها التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

وقال إن إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لهدم الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وعلى المجتمع الدولي أن يكون حذرا من ذلك، مطالبا المجتمعَ الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه التهديدات الإسرائيلية.