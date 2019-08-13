اسرائيل تبني جدار جديد على حدود غزة

اعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية انها ستبدأ بناء جدار إضافي على طول الجزء الشمالي من السياج الحدودي لقطاع غزة.

ووفق التقارير الاعلامية العبرية تخطط وزارة الدفاع الإسرائيلية لبناء "جدار دفاعي"، فوق الأرض وتحتها، بارتفاع 6 أمتار وبطول 9 كيلومترات يمتد على طول الطريق بين مستوطنة ياد مردخاي وسديروت، بتكلفة تبلغ عشرات ملايين الشواكل، وفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الجدار الجديد بحلول الصيف المقبل "لإزالة تهديد أنفاق الهجوم عبر الحدود ومنع الغزاويين من التسلل إلى جنوب إسرائيل"، بحسب ما قالت الصحيفة.