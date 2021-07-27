اسرائيل تتحدى روسيا في سوريا: سنواصل الغارات

اكدت اسرائيل انها ماضية في عدوانها على الاراضي السورية "كلما كان هناك مقتضى أمني" بالرغم من حديث تقارير عن امتعاض روسي من هذه الهجمات والرسالة الروسية الاخيرة التي تحدثت عن اسقاط الصواريخ التي هاجمت حمص وحلب، وأشار المصدر إلى أن الهجمات الإسرائيلية مستمرة.

اسرائيل: الصواريخ اصابت اهدافها

وقالت تقارير اعلامية عبرية ان اسرائيل قامت بإبلاغ الجيش الروسي بهجماتها الأخيرة في سوريا قبل دقائق، وذلك حفاظاً على عدم تعرض القوات والمصالح الروسية لأي أذى.

الا ان صحيفة “هآرتس” قالت إن الادعاءات الروسية بشأن إحباط منظومة الدفاع الجوي الروسية في سوريا هجوماً إسرائيلياً هناك، والانتقادات الموجهة إلى سلوك إسرائيل في المنطقة، فاجأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فيما قال جنرال روسي أن قواته تساعد السوريين على إحباط هجمات إسرائيلية.

موسكو غير راضية على اسرائيل

وزعمت ان "جزءاً" من التقارير في روسيا ليس دقيقاً، غير أنها اعتبرت أن مجرد قول هذا الكلام يكشف عدم رضا موسكو بعد فترة طويلة مما وصفته بـ”الهدوء المصطنع” بين الطرفين.

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير عن “ثلاث” هجمات إسرائيلية في سوريا في وسط الدولة وجنوبها واستهدفت مناطق قريبة نسبياً من مواقع عسكرية روسية. وتحدثت وسائل إعلام عربية عن مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني ومن حزب الله في الهجمات.

وتعتقد هآرتس أن التصريح الروسي الرسمي يبدو وكأنه يهدف إلى كشف أمرين: “قلق روسيا من اقتراب الهجمات من مناطق اهتمامها في سوريا؛ والتشديد على التزامها مساعدة النظام في دمشق في جهوده الدفاعية.”



تفوق جوي روسي على اسرائيل

صحيفة ”ماكور ريشون“ العبرية، تعتبر ان التأكيدات الروسية على اعتراض صواريخ إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، والبيانات الروسية في هذا الصدد، قد تعني تغيير السياسات الروسية تجاه العمليات الإسرائيلية في سوريا.

وأقرت الصحيفة بقدرة روسيا على تقييد عمل سلاح الجو الإسرائيلي، وقالت إن الإشكالية هنا لا تتعلق باعتراض صاروخ إسرائيلي، ولكن بحرية عمل سلاح الجو في سوريا، مضيفة أن إسرائيل لا يمكن أن تسمح لنفسها بانتهاك حرية العمل من أجل منع ترسيخ أقدام إيران في سوريا، وأنه في الأنباء عن غلق المجال الجوي السوري في وجه المقاتلات الإسرائيلية ينبغي أن تقلق إسرائيل، فيما تساءلت الصحيفة إذا ما كان الأمر يعني احتمال حدوث صدام بين الجانبين الروسي والإسرائيلي في سوريا.

لكن قناة ”أخبار 12“ العبرية، ذكرت، أن العمليات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا لا تتناقض مع المصالح الروسية، وأن الأخيرة لن تخاطر بسمعة التكنولوجيا العسكرية التي تستخدمها، ولا سيما إذا نجحت إسرائيل بعد ذلك في ضرب أهداف في سوريا.