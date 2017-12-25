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اسرائيل تتواصل مع "عشر دول على الاقل" لتنقل سفاراتها الى القدس

اسرائيل تتواصل مع "عشر دول على الاقل" لتنقل سفاراتها الى القدس
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