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اسرائيل تتوعد بمنع محاولة فلسطينية لنيل عضوية الامم المتحدة

اسرائيل تتوعد بمنع محاولة فلسطينية لنيل عضوية الامم المتحدة
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