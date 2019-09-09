اسرائيل تتوعد دمشق بسبب صواريخ فيلق القدس

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصده محاولة "فاشلة" لإطلاق صواريخ من محيط العاصمة السورية دمشق على إسرائيل، متهما "ميليشيات موالية لإيران تحت قيادة فيلق القدس" بمحاولة شن الهجوم.

وأصدر الجيش بيانا قال فيه: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا، والتي لم تجتاز إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أنه "تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية، بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة السورية مسؤولية "كل عملية تنطلق من أراضيها"، وأطلق تهديا شديد اللهجة على لسان الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي: "نحن نحذر نظام بشار الأسد من أنه سيدفع ثمنا باهظا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات بالعمل من داخل أراضيه حيث يغض طرفه، وحتى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر".