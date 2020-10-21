اسرائيل تتوقع التطبيع مع دولة عربية جديدة واميركا لن تضغط على السودان

توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، اليوم الأربعاء أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية قبل الانتخابات الأمريكية في الوقت الذي اكد وزير الخارجية الاميركي ان قرار التطبيع السوداني الاسرائيلي عائد للخرطوم

وأضاف أكونيس في تصريحات لراديو الجيش الإسرائيلي: "لدي مبرر منطقي يجعلني أعتقد أن الإعلان سيأتي قبل الثالث من نوفمبر، وهذا، إذا سمحتم لي، هو ما أفهمه من مصادري".

وقال إن عدة دول مرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم يحدد تلك الدول، قائلا إن ما جرت عليه العادة هو ترك الإعلان الرسمي الأول عن مثل هذا الأمر في يد واشنطن.

وأشار إلى أنه سيكون "سعيدا جدا إذا كان الإعلان سيصدر، وقبل الانتخابات في الولايات المتحدة".

السودان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه من حق أي دولة أن تعترف بإسرائيل كدولة، وهذا الأمر يشمل السودان. وقال "نحن نعمل بشكل حثيث لتحقيق ذلك ولكن هذا قرار سيادي يعود للسودان".

وفي مؤتمر صحافي، كشف بومبيو أنه "ليس لدينا توقيتا محددا لإعلان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. لدينا الكثير من العمل وهناك قاعدة قانونية لتحقيق ذلك وننتظر اتفاقا على ذلك بين الحزبين في الكونغرس".

من جانب آخر، كشف أن "وزارة الخارجية تصنف العمليات الأمريكية لست شركات إعلامية مقرها الصين على أنها بعثات أجنبية. وستبدأ الولايات المتحدة حوارا بشأن الصين مع الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة".

وبالشأن الكوري قال: "بالنسبة لنزع السلاح النووي، هذا يؤمن مستقبلا أفضلا لكوريا الشمالية والموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الاتفاق بين الكوريتين ونعتقد أن هذا سينعكس إيجابا على استقرار البلدين".

ورافق مساعدون كبار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مبعوثين إسرائيليين إلى البحرين، ومبعوثين إماراتيين إلى إسرائيل، مما يمثل نجاحا لترامب على صعيد السياسة الخارجية، قبيل مسعاه لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وأشار ترامب، يوم الاثنين، إلى أن بلاده سترفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مثيرا تكهنات بأنه قد يكون البلد العربي التالي الذي يتقرب إلى إسرائيل.