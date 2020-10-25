اسرائيل تجمد الاعتقال الاداري للاسير الاخرس دون الافراج عنه

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد، إعادة قرارها السابق بتجميد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس دون الإفراج عنه وبقائه في مستشفى "كابلان" رغم تدهور وضعه الصحي.

ويواصل الأخرس إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قررت الجمعة إلغاء تجميد الاعتقال الإداري بحق الأخرس الذي أصدرته في 23 سبتمبر المنصرم.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الأخرس أواخر يوليو الماضي في منزله في سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وأصدر قرارا بتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

والاعتقال الإداري موروث عن الانتداب البريطاني ولا يتم خلاله توجيه تهم للمعتقل، إذ يعتمد الاعتقال على معلومات أو ملف سري.