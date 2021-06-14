اسرائيل تحبط عملية تهريب اسلحة من الاردن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ان ضابط احتياط اصيب بجروح أثناء قيامه بمهامه في إحباط عملية تهريب على الحدود مع الأردن.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، اصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة بالرصاص خلال عملية تهريب على الحدود الأردنية بمنطقة وادي عربة.

وبحسب بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد أصيب ضابط احتياط خلال محاولة إحباط عملية تهريب لأسلحة على الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أنه يتم الفحص في ملابسات إصابته.

وأكد أن القوات المشاركة في العملية قد قامت بضبط عدد من قطع الأسلحة واعتقلت عددا من المشتبه فيهم.

وأشار إلى أن العملية بدأت بعدما رصدت القوات مشتبهًا فيه يقترب الى منطقة الحدود من داخل "الأراضي الإسرائيلية" وأطلقت النار باتجاهه.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى إصابة ضابط الاحتياط فإن أحد المشتبه بهم بمحاولة التهريب أصيب أيضا، مؤكدا أنه تم نقل الاثنين لتلقي العلاج في المستشفى.