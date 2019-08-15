اسرائيل تحتجز 4 ملايين دولار من اموال الفلسطينيين لتعويض "العملاء"

احتجزت السلطات الاسرائيلية نحو 3.7 مليون دولار من اموال السلطة الفلسطينية عقب قرار قضائي على خلفية تسجيل عدة دعاوى ضد السلطة الفلسطينية بسبب حبسها أشخاصا متهمين بالعمالة لاسرائيل.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست ان هيئات انفاذ القانون الاسرائيلية ستشرف على انفاق هذه الاموال.

واضافت ان المستفيدين هم في الغالب مواطنون من عرب اسرائيل يعيشون في الضفة الغربية، كان قد جرى احتجازهم من قبل السلطة الفلسطينية بشبهة التعاون مع اسرائيل.

ومنذ عدة اشهر ترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، بعد خصم قيمة المخصصات والرواتب التي تدفعها لعوائل الأسرى والشهداء. علما بأن هذه الأموال تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة اقتصادية حادة تختلف عن سابقتها اضطرتها أن تدفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بأن تؤدي الأزمة الراهنة إلى انهيار السلطة، وهو ما يثير تخوفات في إسرائيل.

