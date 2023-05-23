اسرائيل تحذر من حرب بسبب حسن نصرالله

أكد "حزب الله" اللبناني، أن "المناورة العسكرية التي نفذتها المقاومة، رسالة مفادها أنها ثابتة لتحقيق الانتصارات وجاهزة ومتأهبة لإنجاز التحرير" في الوقت الذي حذرت اسرائيل من حرب في المنطقة بسبب "حسن نصرالله"

رسالة حزب الله لاسرائيل

واعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، إن "الإسرائيلي يفهم معنى هذه المناورة"، مضيفا: "نحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان الصهيوني وكل معتدٍ ليكون أبناؤه أحرارًا في خياراتهم" وقال نعيم قاسم ان: "نحن مع لبنان القوي الذي يواجه الكيان الصهيوني وكل معتدٍ ليكون أبناؤه أحرارًا في خياراتهم، وهذا الأمر لا عودة للوراء فيه".

مناورات حزب الله

وأجرى "حزب الله" اللبناني، الأحد، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب بالتزامن مع الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000 حيث شهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية، ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.

اسرائيل تحذر من حرب مع حزب الله

في المقابل قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون حاليفا، إن "إيران تشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل". وأن "المواجهة مع إيران أصبحت مباشرة ومتوقعة في عدة جبهات"

واضاف المسؤول الامني الاسرائيلي خلال مشاركته في مؤتمر هرتسيليا للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حسن نصر الله (الأمين العام لـ"حزب الله")، وبعد 17 عاما منذ الخطيئة التي ارتكبها في 2006، يقترب جدا من ارتكاب خطيئة قد تؤدي في المنطقة إلى حرب كبرى، ويقرب هذه الخطيئة من لبنان ومن سوريا" محذرا من أن "تفعيل القوة من الجبهة الشمالية نحو إسرائيل، سواء من سوريا أو من لبنان، قد يؤدي لتصعيد واصطدام كبير بين إسرائيل وحزب الله في لبنان".