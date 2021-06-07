اسرائيل تحقق في صحة تسجيل منسوب لأحد جنودها بغزة

تحقق الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، في “صحة” التسجيل الصوتي المنسوب لأحد جنودها، الذين قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنهم أسرى لديها على الرغم من ان عائلتة اكدت ان “مقطع الصوت ليس لابنها”.

ونشرت كتائب عز الدين القسام، أمس الأحد، لأول مرة تسجيلاً صوتياً منسوب لأحد الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك خلال وثائقي “ما خفي أعظم” عبر قناة الجزيرة.

بحسب قناة 13 العبرية، “فإن التسجيل الصوتي يعتقد أنه لأفراهام منغستو الإسرائيلي الأثيوبي الذي تسلل عام 2014 من حدود ‘زيكيم’ إلى داخل قطاع غزة قبل أن تأسره حماس”.

وزعمت مصادر إسرائيلية لموقع “واي نت” العبري أن “اللكنة الصوتية باللغة العبرية للمتحدث بالتسحيل تشير لخللٍ في اللغة ‘مكسرة’..”.

واتهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم، حركة حماس “بالتلاعب الرخيص” بعد نشرها التسجيل.

وقال بلوم، “حماس في مأزق بعد العملية الأخيرة وما تعرضت له من ضربات شديدة.. ما عرض مجرد تلاعب رخيص من حماس التي تعرف جيدًا مصير جنودنا .. نحن سنعمل بتصميم من أجل إعادة أولادنا”.

عيسى يتحدث لاول مرة للاعلام

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس، الأحد"، إنها "تمتلك حاليا أوراق مساومة لإنجاز صفقة تبادل أسرى مُشرفة" مع إسرائيل.

جاء ذلك على لسان نائب القائم العام للكتائب مروان عيسى في أول ظهور إعلامي له عبر وثائقي "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة" القطرية.

وقال عيسى: "ملف الأسرى الفلسطينيين هو الأهم حاليا على طاولة كتائب القسام والمقاومة، وهذا يعني أن هناك جهدا يوازي هذا الملف مهما كانت الأثمان".

وشدّد عيسى على أن ملف الأسرى "سيكون الصاعق والمفجر للمفاجآت القادمة".

وتابع: "رجالنا في وحدة الظل (المُكلفة بالاحتفاظ بالجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة) على رأس عملهم ويحافظون على الأسرى الذين بين أيدينا حتى هذه اللحظة".

وأوضح الرجل الثاني في كتائب القسام أنه "لا يمكن تضييع المزيد من الوقت، ونحن نرى معاناة أهالي أسرانا في السجون، وحجم الإجرام الإسرائيلي بحقهم".

وتحتفظ "حماس" بـ4 إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي) والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.