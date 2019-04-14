اسرائيل تخلي سبيل محافظ القدس عدنان غيث

أفرجت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، عن محافظ مدينة القدس، عدنان غيث، بعد اعتقاله فجر الاحد، بسبب ما قالت إنه انتهاك لشروط قرار عسكري صدر بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والذي يقضي بعدم زيارة الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة أشهر أو الاتصال بأشخاص معينين، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلًا عن محاميه محمد محمود.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن غيث الذي اعتُقِل عدة مرات في الأشهر الأخيرة للتحقيق معه في قضية بيع أراض، بكفالة مالية بقيمة 1000 شيكل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، قد اقتحمت فجر اليوم، منزل عيث الواقع في بلدة سلوان واعتقلته، فيما أدانت محافَظَة القدس عملية الاعتقال، مؤكدة "أن الاعتداء على الرموز المقدسية وعلى رأسهم المحافظ يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية".

وتسلم محافظ المدينة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قرارا عسكريا من قائد المنطقة الوسطى يقضي بمنعه من الدخول أو التواجد في مناطق الضفة الغربية المحتلة مدة 6 أشهر، وعدم التواجد أو الحضور أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة شخصيات فلسطينية معينة.

